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Факти / Світ

Король Таїланду взяв на самоізоляцію до Альп гарем із 20 жінок

Король Таїланду Рама Х поїхав проходити самоізоляцію до люксового готелю в Альпах, взявши із собою 20 наложниць і прислугу.

Щоб перебували у закритому на карантин курортному місті Гарміш-Партенкірхен, Рама Х отримав спецдозвіл від місцевої влади.

Чи живуть чотири дружини короля у готелі разом із ним, не відомо.

У Таїланді Маха Вачіралонгкорн не був від початку березня – лідер країни подорожував Німеччиною та Швейцарією.

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Тайці, яким заборонено критикувати владу, створили у Twitter хештег “навіщо нам такий король”. Люди незадоволені розгульним способом життя Рами X.

Підпис: “Поки наш король насолоджується своїм розкішним життям”.

Нагадаємо, у мешканки Краматорська, яка повернулася з Таїланду, не підтвердилася підозра на коронавірус.

Джерело: Bild

Фото: Opindia

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