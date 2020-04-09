По состоянию на 9 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 518 719 человек. Из них излечилось 330 589 человек, а 88 502 пациента умерли.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 435 128 больных.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 148 220 человек, умерло 14 792 больных.

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Китай сообщил 7 апреля о отсутствии смертей от коронавируса — это впервые с начала публикации ежедневных данных в январе 2020 года.

Всего с начала эпидемии в Китае 82 867 человек инфицировано Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 9 апреля зафиксировали 1 892 лабораторно подтвержденных случая Covid-19.

Умерли от коронавируса 57 человек. Всего 45 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.