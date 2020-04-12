Впервые в истории: в США объявили стихийное бедствие во всех штатах

Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии во всех 50 штатах.

Она поступила от штата Вайоминг в связи с пандемией коронавируса.

По словам заместителя пресс-секретаря президента Джадд Дир, впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США.

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— Хотя Вайоминг еще не дошел до тяжелой ситуации, в некоторых штатах эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся, — сказал губернатор Вайоминга Марк Гордон.

По последним данным, в США коронавирус обнаружили у 527 тыс. американцев, почти 32 тыс. из них выздоровели, умерли — более 20 тыс. человек. Штаты являются первой страной по количеству больных коронавирусом.

Источник: Fox news