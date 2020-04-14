МВФ спишет долги 25 странам

Международный валютный фонд принял решение об освобождении от долга для 25 своих бедных стран-членов.

Это сделано для того, чтобы они могли сосредоточить больше финансовых ресурсов на борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, исполнительный комитет фонда 13 апреля принял решение о первой группе стран, которые получат гранты на покрытие своих обязательств по обслуживанию долга перед МВФ в течение ближайших шести месяцев.

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Среди этих стран — Афганистан и Таджикистан, а также разрушен войной Йемен и страны Африки и Азии.

Фонд МВФ по преодолению последствий катастроф в настоящее время насчитывает около $500 млн. МВФ пытается увеличить имеющиеся ресурсы до $1,4 млрд.