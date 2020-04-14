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МВФ спише борги 25 країнам

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про звільнення від боргу для 25 своїх бідніших країн-членів.

Це зроблено для того, щоб вони могли зосередити більше фінансових ресурсів на боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як повідомила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва, виконавчий комітет фонду 13 квітня ухвалив рішення про першу групу країн, які отримають гранти на покриття своїх зобов’язань з обслуговування боргу перед МВФ протягом найближчих шести місяців.

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Серед цих країн – Афганістан і Таджикистан, а також зруйнований війною Ємен і країни Африки й Азії.

Фонд МВФ із подолання наслідків катастроф наразі налічує близько $500 млн. МВФ намагається збільшити наявні ресурси до $1,4 млрд.

Фото: Dreamstime

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