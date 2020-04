В США десятки торнадо унесли жизни более 30 человек

Более четырех десятков торнадо, которые пронеслись югом США, привели к гибели по меньшей мере 32 человек.

Штормовой циклон, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека на юге, обрушился в понедельник на северо-восток, создав угрозу для еще более 17 млн человек.

Местные службы информируют о разрушенных домах, поваленных деревьях и уничтоженных объектах инфраструктуры. Иногда сила ветра была настолько мощной, что поднимала в воздух автомобили и даже небольшие дома.

Метеорологи зафиксировали более четырех десятков торнадо, что пронеслись полосой длиной почти две тысячи километров от Техаса до Южной Каролины.

Drone footage shows the devastation in parts of Mississippi and Alabama after severe weather tore through the South on Easter Sunday, killing at least 18 people.

At least 34 tornadoes were reported in Texas, Louisiana, Mississippi and Georgia as of early Monday #Tornado pic.twitter.com/55Xr7HVHy1

