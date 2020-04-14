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Факты / Мир

В США десятки торнадо унесли жизни более 30 человек

Более четырех десятков торнадо, которые пронеслись югом США, привели к гибели по меньшей мере 32 человек.

Штормовой циклон, в результате которого погибли по меньшей мере 32 человека на юге, обрушился в понедельник на северо-восток, создав угрозу для еще более 17 млн человек.

Местные службы информируют о разрушенных домах, поваленных деревьях и уничтоженных объектах инфраструктуры. Иногда сила ветра была настолько мощной, что поднимала в воздух автомобили и даже небольшие дома.

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Метеорологи зафиксировали более четырех десятков торнадо, что пронеслись полосой длиной почти две тысячи километров от Техаса до Южной Каролины.

Наиболее длительные торнадо зафиксировано в штате Миссисипи — они бушевали дольше часа и унесли жизни 11 человек.

Сейчас в зоне риска мощных торнадо находятся почти 4 миллиона человек, еще 13 млн проживают в регионах, где местные власти объявили штормовое предупреждение.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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