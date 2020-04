Без салютів і в Zoom: Єлизавета ІІ святкує своє 94-річчя у режимі онлайн

21 квітня своє 94-річчя святкує Єлизавета ІІ. Через пандемію коронавірусу британська королева відмовилася від пишного святкування і планує провести віртуальну вечірку на платформі Zoom, де до неї приєднаються інші члени королівської сім’ї.

Єлизавета ІІ народилася у 1926 році в Лондоні. Свій перший титул вона отримала одразу ж після народження, її нарекли принцесою Йоркською.

Свої дитинство і юність вона провела в Букінгемському палаці, де отримала першокласну гуманітарну освіту. Крім рідної мови, Єлизавета II вільно володіє французькою. Вона вивчила її самостійно.

Єлизавета ІІ зійшла на престол 6 лютого 1952 року в віці 25 років, після смерті свого батька, короля Георга VI. Її коронацію вперше транслювали. Цим багато хто пояснює популярність королеви серед населення.

Читайте: Королева Єлизавета II звернулася до народу через коронавірус

Під час довгого правління королеву і хвалили, і критикували. Однак всі відзначають людяність британської королеви.

Єлизавета II одружена з офіцером британського флоту Філіпом Маунтбетеном. У них народилося четверо дітей: Чарльз, Анна, Ендрю і Едвард.

Улюблені хобі королеви Єлизавети II – породисті собаки і верхова їзда, пізніше коней змінили автомобілі. Також вона захоплюється садівництвом і подорожами. Королева відвідала понад 130 країн світу.

Єлизавета ІІ – символ для британців, натхненник і приклад для наслідування у всьому – від світогляду до моди. Сьогодні королева з Віндзорської династії є рекордсменом серед всіх британських монархів за віком і тривалістю правління.

Крім правління у Великобританії, Єлизавета II визнається королевою і в Австралії, Новій Зеландії, Канаді, Папуа-Нової Гвінеї, Ямайці, Барбадосі, Багамських Островах і ще восьми невеликих країнах.

До речі, через пандемію коронавірусу Єлизавета ІІ скасувала салюти на честь свого 94-річчя.

Президент України Володимир Зеленський привітав Єлизавету II з днем народження. Він побажав їй відмінного здоров’я та гармонії.

On behalf of all Ukrainians, I have the pleasure to convey warm greetings to Her Majesty The Queen @RoyalFamily on Her Majesty’s Birthday! The Queen is a symbol of courage, faith & devotion. I wish Her Majesty&all Britons good health, harmony & well-being #HappyBirthdayHerMajesty pic.twitter.com/wWWOYbI11I

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 21, 2020