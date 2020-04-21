Из-за ожирения и курения: состояние Ким Чен Ына после операции ухудшилось

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сделали операцию из-за кардиоваскулярного заболевания.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на американского чиновника, которому это прямо известно.

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Ким недавно пропустил государственные празднования по случаю дня рождения дедушки Ким Ир Сена, 15 апреля.

По данным разведки, операция проходила 12 апреля. Сейчас Ким восстанавливается на своей вилле. Состояние здоровья лидера Северной Кореи якобы ухудшилось из-за ожирения, переутомления и курения.

Ранее Факты ICTV писали, что военные Северной Кореи расстреляли мужчину, который нарушил карантин после возвращения из Китая, где наблюдается вспышка нового типа коронавируса.