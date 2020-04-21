Через ожиріння та куріння: стан Кім Чен Ина після операції погіршився

Лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину зробили операцію через кардиоваскулярне захворювання.

Про це пише видання CNN з посиланням на американського чиновника, якому це прямо відомо.

Читайте: КНДР випустила дві невпізнані ракети у бік Японського моря

Кім недавно пропустив державні святкування з нагоди дня народження дідуся Кім Ір Сена, 15 квітня.

За даними розвідки, операція проходила 12 квітня. Зараз Кім відновлюється на своїй віллі. Стан лідера Північної Кореї нібито погіршився через ожиріння, перевтому і куріння.

Раніше Факти ICTV писали, що військові Північної Кореї розстріляли чоловіка, який порушив карантин після повернення з Китаю, де спостерігається спалах нового типу коронавірусу.