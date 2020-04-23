Шесть лет за нарушение карантина: в Грузии приняли поправку в Уголовный кодекс

Парламент Грузии принял в третьем чтении поправку в Уголовный кодекс, по которому за повторное нарушение правил чрезвычайного положения и карантина предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

— Парламент принял ужесточающую меру для исполнения декрета президента о действии чрезвычайного положения. К сожалению, мы ежедневно сталкиваемся с фактами неповиновения некоторых граждан, которые игнорируют требования карантина и введенного комендантского часа, — сказал лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

По его словам, в сейчас за нарушение правил чрезвычайного положения физические лица платят штраф в размере 3 тыс. лари (около $1 000 – Ред.), а юридические лица — 15 тыс. лари.

Читайте: В Грузии выплатят компенсации людям, находящимся из-за коронавируса в самоизоляции

— Хочу отметить, что никакой амнистии по выплате штрафов для нарушителей чрезвычайного положения не будет, — сказал он.

МВД Грузии ежедневно сообщает о десятках оштрафованных гражданах, которые нарушили правила чрезвычайного положения.

Напомним, 21 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала решение правительства о продлении до 22 мая режима чрезвычайного положения.