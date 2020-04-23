Шість років за порушення карантину: у Грузії ухвалили поправку до Кримінального кодексу

Парламент Грузії прийняв у третьому читанні поправку до Кримінального кодексу, згідно з яким за повторне порушення правил надзвичайного стану і карантину передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

– Парламент ухвалив посилюючий захід для виконання декрету президента щодо дії надзвичайного стану. На жаль, ми щодня стикаємося з фактами непокори деяких громадян, які ігнорують вимоги карантину і введеної комендантської години, – сказав лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе.

За його словами, зараз за порушення правил надзвичайного стану фізичні особи платять штраф у розмірі 3 тис. ларі (близько $1 000 – Ред.), а юридичні особи – 15 тис. ларі.

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– Хочу зазначити, що ніякої амністії з виплати штрафів для порушників надзвичайного стану не буде, – сказав він.

МВС Грузії щодня повідомляє про десятки оштрафованих громадян, які порушили правила надзвичайного стану.

Нагадаємо, 21 квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала рішення уряду про продовження до 22 травня режиму надзвичайного стану.