Из-за сильных бурь и торнадо на юге США (штаты Оклахома, Техас и Луизиана) погибли по меньшей мере семь человек, спасатели сообщают о десятках раненых.

Непогода, которая началась еще в среду, 22 апреля, не утихает третий день: эксперты фиксируют сильные грозы, наводнения и смерчи.

Более 100 тыс домов на юге США остались без продуктов питания: бури вырвали корни деревьев и повалили линии электропередач.

#Onalaska we were in the hallway just before the refrigerator in this pic pic.twitter.com/2rsqc1Dohs

— Randall Crouchet (@crouchetrandall) April 23, 2020