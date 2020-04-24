Из-за сильных бурь и торнадо на юге США (штаты Оклахома, Техас и Луизиана) погибли по меньшей мере семь человек, спасатели сообщают о десятках раненых.

Непогода, которая началась еще в среду, 22 апреля, не утихает третий день: эксперты фиксируют сильные грозы, наводнения и смерчи.

Более 100 тыс домов на юге США остались без продуктов питания: бури вырвали корни деревьев и повалили линии электропередач.

#Onalaska we were in the hallway just before the refrigerator in this pic pic.twitter.com/2rsqc1Dohs — Randall Crouchet (@crouchetrandall) April 23, 2020

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Местные СМИ сообщают об ущербе, нанесенном домам, предприятиям и магазинам в южных штатах.

Aerial footage shows homes destroyed in Polk County, Texas, after a deadly EF-2 tornado struck the region. https://t.co/5NrVyJWATc pic.twitter.com/YovZkxx6FZ — ABC News (@ABC) April 24, 2020

Погодные эксперты прогнозируют, что шторм, который несет сильные дожди, грозы и торнадо движется через юго-восточную часть страны.

Отмечается, что смертность в США в результате природных катаклизмов в 2020 году является самым высоким годовым показателем, начиная с 2011 года.

Недавно Факты ICTV сообщали о десятках погибших в США в результате мощного торнадо на северо-востоке страны.