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Факты / Мир

Торнадо в южных штатах США повредил более 100 тыс. домов

Из-за сильных бурь и торнадо на юге США (штаты Оклахома, Техас и Луизиана) погибли по меньшей мере семь человек, спасатели сообщают о десятках раненых.

Непогода, которая началась еще в среду, 22 апреля, не утихает третий день: эксперты фиксируют сильные грозы, наводнения и смерчи.

Более 100 тыс домов на юге США остались без продуктов питания: бури вырвали корни деревьев и повалили линии электропередач.

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Местные СМИ сообщают об ущербе, нанесенном домам, предприятиям и магазинам в южных штатах.

Погодные эксперты прогнозируют, что шторм, который несет сильные дожди, грозы и торнадо движется через юго-восточную часть страны.

Отмечается, что смертность в США в результате природных катаклизмов в 2020 году является самым высоким годовым показателем, начиная с 2011 года.

Недавно Факты ICTV сообщали о десятках погибших в США в результате мощного торнадо на северо-востоке страны.

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