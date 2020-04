Через сильні бурі та торнадо на півдні США ( штати Оклахома, Техас та Луїзіани) загинули щонайменше семеро людей, рятувальники повідомляють про десятки поранених.

Негода, яка розпочалась ще в середу, 22 квітня, не вщухає третій день: експерти фіксують сильні грози, повені та смерчі.

Понад 100 тис будинків на півдні США залишилися без продуктів харчування: бурі вирвали коріння дерев та повалили лінії електропередач.

#Onalaska we were in the hallway just before the refrigerator in this pic pic.twitter.com/2rsqc1Dohs

— Randall Crouchet (@crouchetrandall) April 23, 2020