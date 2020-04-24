Через сильні бурі та торнадо на півдні США ( штати Оклахома, Техас та Луїзіани) загинули щонайменше семеро людей, рятувальники повідомляють про десятки поранених.

Негода, яка розпочалась ще в середу, 22 квітня, не вщухає третій день: експерти фіксують сильні грози, повені та смерчі.

Понад 100 тис будинків на півдні США залишилися без продуктів харчування: бурі вирвали коріння дерев та повалили лінії електропередач.

#Onalaska we were in the hallway just before the refrigerator in this pic pic.twitter.com/2rsqc1Dohs — Randall Crouchet (@crouchetrandall) April 23, 2020

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Місцеві ЗМІ повідомляють про збитки, завдані будинкам, підприємствам та магазинам у південних штатах.

Aerial footage shows homes destroyed in Polk County, Texas, after a deadly EF-2 tornado struck the region. https://t.co/5NrVyJWATc pic.twitter.com/YovZkxx6FZ — ABC News (@ABC) April 24, 2020

Погодні експерти прогнозують, що шторм, який несе сильні дощі, грози й торнадо, рухається через південно-східну частину країни.

Зазначається, що смертність у США внаслідок природних катаклізмів у 2020 році є найвищим річним показником, починаючи з 2011 року.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли про десятки загиблих у США внаслідок потужного торнадо на північному сході країни.