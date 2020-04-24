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Факти / Світ

Торнадо у південних штатах США пошкодив понад 100 тис. будинків

Через сильні бурі та торнадо на півдні США ( штати Оклахома, Техас та Луїзіани) загинули щонайменше семеро людей, рятувальники повідомляють про десятки поранених.

Негода, яка розпочалась ще в середу, 22 квітня, не вщухає третій день: експерти фіксують сильні грози, повені та смерчі.

Понад 100 тис будинків на півдні США залишилися без продуктів харчування: бурі вирвали коріння дерев та повалили лінії електропередач.

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Місцеві ЗМІ повідомляють про збитки, завдані будинкам, підприємствам та магазинам у південних штатах.

Погодні експерти прогнозують, що шторм, який несе сильні дощі, грози й торнадо, рухається через південно-східну частину країни.

Зазначається, що смертність у США внаслідок природних катаклізмів у 2020 році є найвищим річним показником, починаючи з 2011 року.

Нещодавно Факти ICTV повідомляли про десятки загиблих у США внаслідок потужного торнадо на північному сході країни.

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