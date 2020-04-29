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Факти / Світ

Послаблення карантину у Польщі: коли чекати повернення заробітчан

Польща поступово виходить з карантину та вже на початку травня запровадить другий з чотирьох етапів послаблення обмежень.

Однак про відкриття кордонів країна поки не повідомляла.

Як послаблення карантину у Польщі може вплинути на український заробітчан, читайте на сайті Факти ICTV.

Від 4 травня в країні відкриваються готелі та хостели, через закриття яких багато українських заробітчан втратили роботу.

Готелі зможуть надавати послуги лише за умов дотримання усіх правил санітарних норм.

Також з 4 травня відкриються торгові центри та інші точки торгівлі, але всі вони працюватимуть з дотриманням обмежень – одна людина на 15 м².

Уряд Польщі поступово знімає карантинні обмеження для розмороження економіки, але через стрімке зменшення кількості заробітчан, країна відчуває нестачу кадрів.

Читайте: Польща хоче відправити чартер за українськими заробітчанами

Другий етап послаблення обмежень не принесе змін на кордоні між країнами. Офіційно вони діють до 3 травня, але ще раніше Варшава обіцяла ці обмеження подовжити.

Попри те, що на кордоні з Польщею діють певні заборони, потрапити туди все ж можна. Офіційний сайт польських прикордонників опублікував правила перетину кордону.

В’їжджати до Польщі мають право:

  • громадяни Республіки Польща.
  • іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі.
  • іноземці, які мають карту поляка.
  • глави дипломатичних представництв та співробітники дипломатичного і консульського персоналу місії, тобто особи, які мають дипломатичну ступінь і члени їх сімей.
  • іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі.
  • іноземці, що мають право працювати на території країни.
  • іноземці, які керують транспортним засобом, що використовується для перевезення товарів.

Усі, хто прибуває з-за кордону, повинні пройти обов’язковий 14-денний карантин. Це не стосується водіїв, які перевозять вантаж.

А от терміни третього та четвертого етапів Польща ще не визначила.

Що передбачає третій етап: 

  • Відкриття перукарень та салонів краси.
  • Відкриття магазинів у торгових центрах зі значними обмеженнями.
  • Гастрономія – відкриття закладів харчування з обмеженнями.
  • Спортивні заходи до 50 осіб (на відкритому просторі, без участі глядачів).
  • Організація догляду за дітьми, школи.

Що передбачає четвертий етап: 

  • Відкриття масажних салонів і соляріїв.
  • Дозволити заняття в тренажерному залі і фітнес-клубах.
  • Театри і кінотеатри в новому санітарному режимі.

Станом на 29 квітня в Польщі зафіксували 12 640 випадків інфікування коронавірусом, 624 людини померли та 3025 вже одужали.

Нагадаємо, з 20 квітня у Польщі жителям дозволили відвідувати ліси та парки.

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