Польща поступово виходить з карантину та вже на початку травня запровадить другий з чотирьох етапів послаблення обмежень.
Однак про відкриття кордонів країна поки не повідомляла.
Як послаблення карантину у Польщі може вплинути на український заробітчан, читайте на сайті Факти ICTV.
Від 4 травня в країні відкриваються готелі та хостели, через закриття яких багато українських заробітчан втратили роботу.
Готелі зможуть надавати послуги лише за умов дотримання усіх правил санітарних норм.
Також з 4 травня відкриються торгові центри та інші точки торгівлі, але всі вони працюватимуть з дотриманням обмежень – одна людина на 15 м².
Уряд Польщі поступово знімає карантинні обмеження для розмороження економіки, але через стрімке зменшення кількості заробітчан, країна відчуває нестачу кадрів.
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Другий етап послаблення обмежень не принесе змін на кордоні між країнами. Офіційно вони діють до 3 травня, але ще раніше Варшава обіцяла ці обмеження подовжити.
Попри те, що на кордоні з Польщею діють певні заборони, потрапити туди все ж можна. Офіційний сайт польських прикордонників опублікував правила перетину кордону.
В’їжджати до Польщі мають право:
- громадяни Республіки Польща.
- іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі.
- іноземці, які мають карту поляка.
- глави дипломатичних представництв та співробітники дипломатичного і консульського персоналу місії, тобто особи, які мають дипломатичну ступінь і члени їх сімей.
- іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі.
- іноземці, що мають право працювати на території країни.
- іноземці, які керують транспортним засобом, що використовується для перевезення товарів.
Усі, хто прибуває з-за кордону, повинні пройти обов’язковий 14-денний карантин. Це не стосується водіїв, які перевозять вантаж.
А от терміни третього та четвертого етапів Польща ще не визначила.
Що передбачає третій етап:
- Відкриття перукарень та салонів краси.
- Відкриття магазинів у торгових центрах зі значними обмеженнями.
- Гастрономія – відкриття закладів харчування з обмеженнями.
- Спортивні заходи до 50 осіб (на відкритому просторі, без участі глядачів).
- Організація догляду за дітьми, школи.
Що передбачає четвертий етап:
- Відкриття масажних салонів і соляріїв.
- Дозволити заняття в тренажерному залі і фітнес-клубах.
- Театри і кінотеатри в новому санітарному режимі.
Станом на 29 квітня в Польщі зафіксували 12 640 випадків інфікування коронавірусом, 624 людини померли та 3025 вже одужали.
Нагадаємо, з 20 квітня у Польщі жителям дозволили відвідувати ліси та парки.