Польща поступово виходить з карантину та вже на початку травня запровадить другий з чотирьох етапів послаблення обмежень.

Однак про відкриття кордонів країна поки не повідомляла.

Як послаблення карантину у Польщі може вплинути на український заробітчан, читайте на сайті Факти ICTV.

Від 4 травня в країні відкриваються готелі та хостели, через закриття яких багато українських заробітчан втратили роботу.

Готелі зможуть надавати послуги лише за умов дотримання усіх правил санітарних норм.

Також з 4 травня відкриються торгові центри та інші точки торгівлі, але всі вони працюватимуть з дотриманням обмежень – одна людина на 15 м².

Уряд Польщі поступово знімає карантинні обмеження для розмороження економіки, але через стрімке зменшення кількості заробітчан, країна відчуває нестачу кадрів.

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Другий етап послаблення обмежень не принесе змін на кордоні між країнами. Офіційно вони діють до 3 травня, але ще раніше Варшава обіцяла ці обмеження подовжити.

Попри те, що на кордоні з Польщею діють певні заборони, потрапити туди все ж можна. Офіційний сайт польських прикордонників опублікував правила перетину кордону.

В’їжджати до Польщі мають право:

громадяни Республіки Польща.

іноземці, які є подружжям або дітьми громадян Польщі.

іноземці, які мають карту поляка.

глави дипломатичних представництв та співробітники дипломатичного і консульського персоналу місії, тобто особи, які мають дипломатичну ступінь і члени їх сімей.

іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі.

іноземці, що мають право працювати на території країни.

іноземці, які керують транспортним засобом, що використовується для перевезення товарів.

Усі, хто прибуває з-за кордону, повинні пройти обов’язковий 14-денний карантин. Це не стосується водіїв, які перевозять вантаж.

А от терміни третього та четвертого етапів Польща ще не визначила.

Що передбачає третій етап:

Відкриття перукарень та салонів краси.

Відкриття магазинів у торгових центрах зі значними обмеженнями.

Гастрономія – відкриття закладів харчування з обмеженнями.

Спортивні заходи до 50 осіб (на відкритому просторі, без участі глядачів).

Організація догляду за дітьми, школи.

Що передбачає четвертий етап:

Відкриття масажних салонів і соляріїв.

Дозволити заняття в тренажерному залі і фітнес-клубах.

Театри і кінотеатри в новому санітарному режимі.

Станом на 29 квітня в Польщі зафіксували 12 640 випадків інфікування коронавірусом, 624 людини померли та 3025 вже одужали.

Нагадаємо, з 20 квітня у Польщі жителям дозволили відвідувати ліси та парки.