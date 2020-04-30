По состоянию на 30 апреля в мире зафиксировано 3 194 523 случая заражения коронавирусом. Из них 227 659 человек умерли, выздоровели более 1 млн человек.

США находятся на первом месте среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев Covid-19 — 1 039 909 больных.

На втором месте Испания — там заразились 236 899 человек, умерло — 27 682.

На третьем месте Италия, где зафиксировано 203 591 случай заражения коронавирусом.

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В Китае, где изначально началась эпидемия, заболели 83 944 человека. Страна находится уже на 10 месте по количеству больных. Ее обогнали Франция, Германия и Великобритания, Иран, Турция и Россия.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 29 апреля в Украине подтверждены 9866 случаев Сovid-19, из них 456 за последние сутки.

В частности болезнь подтверждена у 672 детей и 1976 медиков.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.