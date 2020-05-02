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Факты / Мир

Посол Украины отказался от участия в церемонии капитуляции Вермахта из-за РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отклонил приглашение бургомистра Берлина Михаэля Мюллера принять участие в церемонии возложения венков перед домом на Шулленбургринга, где 2 мая 1945 года капитулировали войска Вермахта, которые держали оборону Берлина.

Приглашение на мероприятие получили послы трех стран: России, Украины и Беларуси.

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Мельник выразил благодарность бургомистру за приглашение, которое назвал признанием неоспоримого вклада украинского народа в освобождение Европы от насильственного нацистского режима, и объяснил причину своего отказа.

— Чествование украинских героев, стоя бок о бок с представителем страны-агрессора, которая уже шестой год подряд ведет кровавую войну на Востоке Украины и незаконно оккупировала Крым, я не смог бы себе представить даже в самом страшном кошмаре, — заявил посол.

Ранее Факты ICTV писали, что во время переговоров по обмену пленными Россия настаивала на выдаче девяти человек, которые участвовали в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года под российскими флагами.

Источник: Tagesspiegel

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