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Факты / Украина / Политика

NYT опубликовало карту с “российским” Крымом: посольство Украины призвало исправить

Посольство Украины в США обратилось к американской газеты The New York Times с призывом исправить карту мира, в которой аннексирован Крым был отмечен, как российская территория.

Издание опубликовало карту-инфографику пандемии Covid-19. Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.

— New York Times сделал неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль осуществляет в оккупированном Крыму? Если нет — исправьте карту, — говорится в сообщении посольства.

Читайте: США никогда не признают претензий России на суверенитет над Крымом — Помпео

The New York Times уже не впервые публикует карту Украины без Крыма. Так, была допущена ошибка и в статье про украинского бизнесмена, однако позже изображение исправили.

Фото: Dreamstime

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