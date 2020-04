NYT опубликовало карту с “российским” Крымом: посольство Украины призвало исправить

Посольство Украины в США обратилось к американской газеты The New York Times с призывом исправить карту мира, в которой аннексирован Крым был отмечен, как российская территория.

Издание опубликовало карту-инфографику пандемии Covid-19. Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not — correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 3, 2020