NYT опубликовало карту с “российским” Крымом: посольство Украины призвало исправить

Посольство Украины в США обратилось к американской газеты The New York Times с призывом исправить карту мира, в которой аннексирован Крым был отмечен, как российская территория.

Издание опубликовало карту-инфографику пандемии Covid-19. Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.

— New York Times сделал неверную карту коронавируса! Это так безответственно! Команда New York Times, вы действительно поддерживаете все зверства, пытки и даже убийства, которые Кремль осуществляет в оккупированном Крыму? Если нет — исправьте карту, — говорится в сообщении посольства.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not — correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 3, 2020

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The New York Times уже не впервые публикует карту Украины без Крыма. Так, была допущена ошибка и в статье про украинского бизнесмена, однако позже изображение исправили.