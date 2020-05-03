Карантин в Израиле: школы возобновляют работу

В Израиле правительство намерено восстановить учебу для учеников 1-3 классов и учеников 11-12 классов.

Школьники будут обучаться в группах до 17 человек. У младших классов будут занятия по пять дней в неделю и по пять часов.

Однако родителям разрешается не отправлять детей в школы.

Читайте: Пандемия коронавируса: когда создадут вакцину и что задерживает процесс

Окончательное решение, открывать школы, или нет, примут местные муниципалитеты. Власти Тель-Авива и Беэр-Шевы заявили о неготовности школ к возобновлению занятий.

Напомним, до 11 мая в Украине действует карантин, который предусматривает ряд ограничений для украинцев. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на Фактах ICTV.