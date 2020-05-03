Карантин в Ізраїлі: школи відновлюють роботу

В Ізраїлі уряд має намір відновити навчання для учнів 1-3 класів та учнів 11-12 класів.

Школярі навчатимуться в групах до 17 осіб. У молодших класів будуть заняття по п’ять днів на тиждень і по п’ять годин.

Однак батькам дозволяється не відправляти дітей до шкіл.

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Остаточне рішення, відкривати школи, чи ні, ухвалять місцеві муніципалітети. Влада Тель-Авіва і Беер-Шеви заявила про неготовність шкіл до відновлення занять.

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