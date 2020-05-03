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Факты / Мир

Коронавирус вышел из лаборатории в Ухане – Помпео

У Вашингтона есть веские доказательства, указывающие на то, что Covid-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

– Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, – сказал он.

По его словам, многие эксперты считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение. При этом госсекретарь США признал, что некоторые ученые говорят о природном происхождении вируса на основании анализов ДНК.

ЧитайтеПочему Китай не мог искусственно создать Covid-19 – ответ ученого из Уханя

В то же время он не стал утверждать, было ли распространение коронавируса намеренным или это следствие какого-то происшествия в лаборатории.

Помпео сообщил, что для получения ответов на все эти вопросы США и ВООЗ пытаются направить в Китай группу экспертов, но Компартия КНР продолжает блокировать доступ.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что врачи, которые боролись с Covid-19 в Ухане, дали советы медикам из Украины.

Источник: ABC News

Фото: Dreamstime

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