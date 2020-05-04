Китай вчинив жахливу помилку і не хотів її визнати – Трамп про приховування Covid-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай після появи коронавірусу зробив жахливу помилку і намагався її приховати.

Трамп вважає, що найгіршим рішенням китайської влади стало те, що вони заборонили в’їзд у Китай, але не заборонили своїм громадянам в’їжджати на територію США та в інші країни.

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– Я думаю, що влада Китаю вчинила жахливу помилку і не хотіла її визнати. Ми хотіли приїхати в КНР для проведення розслідування, але вони не хотіли пускати, навіть Всесвітню організацію охорони здоров’я. Вони визнали це, але набагато пізніше, а не відразу. По-моєму, вони зробили помилку і намагалися приховати, загасити її немов пожежу, і не змогли зробити це, – сказав Трамп.

Нагадаємо, у Вашингтона є вагомі докази, які вказують на те, що Covid-19 почав поширюватися світом із лабораторії у китайському місті Ухань, заявив держсекретар США Майкл Помпео.

Джерело: Fox News