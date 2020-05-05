Сенаторы запросили у Госдепа США документы об увольнении Шокина

Государственный департамент США получил запрос от двух сенаторов-республиканцев с просьбой о встрече с ключевыми персонами, которые фигурировали в расследовании дела компании Burisma Holdings, где работал сын вице-президента США Джо Байдена — Хантер Байден.

В письме, которое отправили сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон и председатель Комитета по вопросам внутренней безопасности и сенатора Айовы Чак Граслей, говорится, что они хотят найти протоколы опроса свидетелей и документы, касающиеся увольнение бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

— Бывший вице-президент Байден ранее говорил, что хочет увольнения генпрокурора Виктора Шокина. Когда правительство США определило, что Шокина следует устранить? Пожалуйста, объясните обоснование этого решения, как и когда об этом решении было сообщено украинскому правительству, — говорится в письме.

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Сенаторы Джонсон и Граслей также просят предоставить им протоколы опросов посла США в Словакии Бридгетта Бринка и посла США в Греции Пайетт, который ранее был послом в Украине.

Также они требуют предоставить им стенограммы звонков и отчеты, связанные с телефонными звонками тогдашнего вице-президента Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко, с марта 2015 по апрель 2016 года.

Они попросили предоставить все материалы и протоколы опроса не позднее 14 мая.

Как сообщалось, в октябре прошлого года суд отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора Украины.

Источник: Washington Examiner