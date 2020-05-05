Сенатори запросили у Держдепу США документи про звільнення Шокіна

Державний департамент США отримав запит від двох сенаторів-республіканців з проханням про зустріч з ключовими персонами, які фігурували в розслідуванні справи компанії Burisma Holdings, де працював син віце-президента США Джо Байдена – Хантер Байден.

У листі, який відправили сенатор від штату Вісконсін Рон Джонсон і голова Комітету з питань внутрішньої безпеки та сенатора Айови Чак Граслі, йдеться, що вони хочуть знайти протоколи опитування свідків і документи, які стосуються звільнення колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

– Колишній віце-президент Байден раніше говорив, що хоче звільнення генпрокурора Віктора Шокіна. Коли уряд США визначив, що Шокіна слід усунути? Будь ласка, поясніть обґрунтування цього рішення, як і коли про це рішення було повідомлено українському уряду, – йдеться в листі.

Читайте: Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і назвав підозрюваного

Сенатори Джонсон і Граслі також просять надати їм протоколи опитувань посла США в Словаччині Бридгетта Брінка і посла США в Греції Джеффрі Пайетта, який раніше був послом в Україні.

Також вони вимагають надати їм стенограми дзвінків та звіти, пов’язані з телефонними дзвінками тодішнього віце-президента Байдена і п’ятого президента України Петра Порошенка, з березня 2015 року до квітня 2016 року.

Вони попросили надати всі матеріали та протоколи опитування не пізніше 14 травня.

Як повідомлялося, в жовтні минулого року суд відмовив Шокіну в поновленні на посаді генпрокурора України.

Джерело: Washington Examiner