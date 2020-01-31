Шокин заявил, что его отравили ртутью и назвал подозреваемого

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью. Впервые плохо экс-чиновнику стало, когда он был в Греции после смерти брата.

– 10 сентября, когда я вышел из машины, я потерял сознание и упал, – рассказал он в интервью украинскому телеканалу.

Шокин добавил, что врачи спасли его после двух остановок сердца. По словам экс-генпрокурора, в реанимации он находился восемь суток.

– Я не мог ходить, учился там ходить заново, – сказал Шокин.

Позже в больнице Вены врачи сообщили бывшему чиновнику, что в его организме содержание ртути составляет 9,7%, что в пять раз превышает максимальную норму.

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Шокин заявил, что рассматривает одну из версий о причастности к своему отравлению вице-президента США Джо Байдена.

Как сообщалось, в октябре прошлого года суд отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора Украины.

Источник: ТСН