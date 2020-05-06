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Факты / Мир

В США убили ученого, который исследовал происхождение Covid-19

Ученого университета Питтсбурга (штат Пенсильвания, США) Бина Лю нашли застреленным в собственном доме.

Нападающий прострелил ему голову, шею, торс и даже конечности.

Сообщается, что 37-летний ученый Бин Лю занимался исследованиями коронавирусной инфекции.

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Убийцей оказался 46-летний Хао Гу, близкий знакомый Лю. После убийства мужчина покончил жизнь самоубийством.

В дальнейшем полиция заявила, что инцидент стал “результатом длительного спора по поводу любовного партнера”.

Коллеги исследователя отрицают эту версию и утверждают, что Бин стоял на пороге важного открытия, связанного с пониманием клеточных механизмов, лежащих в основе заражения Covid-19.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассказал, когда будет разработана вакцина от коронавируса. По его мнению, это произойдет до конца 2020 года.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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