У США вбили науковця, який досліджував походження Covid-19

Науковця університету Піттсбурга (штат Пенсільванія, США) Біна Лю знайшли застреленим у власному будинку.
Нападник прострелив йому голову, шию, торс та навіть кінцівки.
Повідомляється, що 37-річний науковець Бін Лю займався дослідженнями коронавірусної інфекції.
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Убивцею виявився 46-річний Хао Гу, близький знайомий Лю. Після вбивства чоловік закінчив життя самогубством.
В подальшому поліція заявила, що інцидент став “результатом тривалої суперечки щодо любовного партнера”.
Колеги дослідника заперечують цю версію та стверджують, що Бін стояв на порозі дуже важливого відкриття, пов’язаного з розумінням клітинних механізмів, що є основою зараження Covid-19.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, коли буде розроблено вакцину від коронавірусу. На його думку, це станеться до кінця 2020 року.