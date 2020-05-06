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Факти / Світ

У США вбили науковця, який досліджував походження Covid-19

Науковця університету Піттсбурга (штат Пенсільванія, США) Біна Лю знайшли застреленим у власному будинку.

Нападник прострелив йому голову, шию, торс та навіть кінцівки.

Повідомляється, що 37-річний науковець Бін Лю займався дослідженнями коронавірусної інфекції.

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Убивцею виявився 46-річний Хао Гу, близький знайомий Лю. Після вбивства чоловік закінчив життя самогубством.

В подальшому поліція заявила, що інцидент став “результатом тривалої суперечки щодо любовного партнера”.

Колеги дослідника заперечують цю версію та стверджують, що Бін стояв на порозі дуже важливого відкриття, пов’язаного з розумінням клітинних механізмів, що є основою зараження Covid-19.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів, коли буде розроблено вакцину від коронавірусу. На його думку, це станеться до кінця 2020 року.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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