Дефицит героина грозит волной смертей: как Сovid-19 повлиял на наркотрафик

Карантинные меры, которые введены в мире из-за пандемии коронавируса, привели к изменениям маршрутов незаконной торговли наркотиками.

Об этом говорится в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности.

Ограничение авиасообщения сказалось на торговле синтетическими наркотиками (метамфетамин). Кроме того, наркоторговцы стали искать альтернативные маршруты для контрабанды героина − морским путем вместо суши. При этом основную часть кокаина продолжают переправлять морем.

А вот торговля каннабисом осталась почти нетронутой, поскольку обычно его производят рядом с рынком потребления.

По данным ООН, из-за дефицита наркотиков может снизиться их потребление в рекреационных целях (нерегулярное употребление психотропных веществ, ради удовольствия).

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Кроме того, дефицит героина может привести к потреблению вредных веществ, произведенных на внутреннем рынке. Некоторые страны Европы уже отмечают, что потребители героина могут перейти на потребление фентанила и его производных.

В целом дефицит наркотических средств ведет к росту потребления наркотиков инъекционным путем, что несет угрозу распространения ВИЧ/ СПИД, гепатита С, нового коронавируса, а также роста случаев передозировки.

Эксперты ООН отмечают, что в долгосрочной перспективе экономический спад из-за пандемии способен трансформировать рынок наркотиков.

Ранее Факты ICTV писали, что правоохранители ликвидировали в Киеве мощный наркосиндикат, который занимался производством и сбытом метадона. Во время спецоперации проведено около 70 обысков, изъято свыше 50 кг наркотиков стоимостью около $2 млн, что является рекордной партией психотропных веществ за последние годы.

Источник: ООН