Дефіцит героїну загрожує хвилею смертей: як Сovid-19 вплинув на наркотрафік

Карантинні заходи, які введені в світі через пандемію коронавірусу, призвели до змін маршрутів незаконної торгівлі наркотиками.

Про це йдеться в доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності.

Обмеження авіасполучення позначилося на торгівлі синтетичними наркотиками (метамфетамін). Крім того, наркоторговці стали шукати альтернативні маршрути для контрабанди героїну – морським шляхом замість суші. Водночас основну частину кокаїну продовжують переправляти морем.

А ось торгівля каннабісом залишилася майже недоторканою, оскільки зазвичай його виготовляють поруч з ринком споживання.

За даними ООН, через дефіцит наркотиків може знизитися їх споживання в рекреаційних цілях (нерегулярне вживання психотропних речовин, заради задоволення).

Читайте: У порту Південний в бананах знайшли 53 кг кокаїну на 200 млн грн

Крім того, дефіцит героїну може призвести до споживання шкідливих речовин, вироблених на внутрішньому ринку. Деякі країни Європи вже зазначають, що споживачі героїну можуть перейти на споживання фентанілу і його похідних.

Загалом дефіцит наркотичних засобів веде до зростання споживання наркотиків ін’єкційним шляхом, що загрожує поширенням ВІЛ/СНІД, гепатиту С, а також зростанням випадків передозування.

Експерти ООН зазначають, що в довгостроковій перспективі економічний спад через пандемію здатний трансформувати ринок наркотиків.

Раніше Факти ICTV писали, що правоохоронці ліквідували у Києві потужний наркосиндикат, який займався виробництвом та сбутом метадону. Під час спецоперації проведено близько 70 обшуків, вилучено понад 50 кг наркотиків вартістю близько $2 млн, що є рекордною партією психотропних речовин за останні роки.