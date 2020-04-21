Правоохранители ликвидировали в Киеве мощный наркосиндикат, который занимался производством и сбытом метадона. Во время спецоперации проведено около 70 обысков, изъято свыше 50 кг наркотиков стоимостью около $2 млн, что является рекордной партией психотропных веществ за последние годы.

Среди изъятого — около 500 л прекурсоров, оборудование для изготовления метадона, а также мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карточки и другие вещественные доказательства.

Задержали 13 участников наркосиндиката, среди которых — двое организаторов (один из них — бывший сотрудник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков).

Решается вопрос об объявлении подозрений и избрании мер пресечения.

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Дело расследуется по двум статьям УКУ: ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах) и ч. 3 ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием).

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.











Изъят метадон на $2 млн: в Киеве разоблачили мощный наркосиндикат / 3 фотографии

Ранее в Киеве во время масштабной спецоперации разоблачили сеть интернет-торговли наркотиками. У подозреваемых изъяли около 300 кг наркотиков.