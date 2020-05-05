Наркоторговцы пытались ввезти в Украину из Южной Америки 53,4 кг кокаина на 200 млн грн. В порту Южный сотрудники СБУ обнаружили первую партию наркотиков во время осмотра контейнера с бананами.

— 45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза. Для подтверждения качества “товара” отправители маркировали пакеты изображением “миньона”, что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов. Для усложнения обнаружения наркотика сканером каждый брикет был обернут в свинцовую упаковку, — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации канала контрабанды наркотиков.

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В порту Южный в бананах нашли 53 кг кокаина на 200 млн грн / 3 фотографии

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили мощный наркосиндикат, из которого изъяли метадона на $ 2 млн.