PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В порту Южный в бананах нашли 53 кг кокаина на 200 млн грн

Наркоторговцы пытались ввезти в Украину из Южной Америки 53,4 кг кокаина на 200 млн грн. В порту Южный сотрудники СБУ обнаружили первую партию наркотиков во время осмотра контейнера с бананами.

— 45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза. Для подтверждения качества “товара” отправители маркировали пакеты изображением “миньона”, что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов. Для усложнения обнаружения наркотика сканером каждый брикет был обернут в свинцовую упаковку, — говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к организации канала контрабанды наркотиков.

ЧитайтеВ самопровозглашенной Абхазии ввели смертную казнь за распространение наркотиков

  • У порту Південний у коробках з бананами знайшли 53 кг кокаїну
  • У порту Південний у коробках з бананами знайшли 53 кг кокаїну
  • У порту Південний у коробках з бананами знайшли 53 кг кокаїну
  • У порту Південний у коробках з бананами знайшли 53 кг кокаїну
  • У порту Південний у коробках з бананами знайшли 53 кг кокаїну
  • У порту Південний у коробках з бананами знайшли 53 кг кокаїну
В порту Южный в бананах нашли 53 кг кокаина на 200 млн грн / 3 фотографии

Напомним, недавно в Киеве правоохранители разоблачили мощный наркосиндикат, из которого изъяли метадона на $ 2 млн.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка