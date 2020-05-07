Россия может подорвать доверие людей к вакцине от Covid-19 — Госдеп США

Россия может попытаться провести кампанию по дезинформации, чтобы подорвать доверие людей к вакцине от Covid-19, которую сейчас разрабатывают ученые.

Об этом сообщила специальный посланник Госдепартамента по вопросам борьбы с дезинформацией Леа Гэбриэл.

— Основываясь на прошлом опыте, мы ожидаем, что российская система дезинформации будет действовать для подрыва доверия к вакцине от Covid-19, когда она будет разработана. Мы видели подобное раньше, и похоже, что они снова на это пойдут, распространяя ложную информацию, выдуманную ими самими и продвигая теории заговоров. Мы это видим снова и снова, — заявила Леа Гэбриэл.

Она обосновала это тем, что сейчас есть множество примеров того, как Россия занималась распространением дезинформации по вопросам здравоохранения.

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Спецпосланница Госдепартамента США напомнила, что уже долгое время Россией проводится кампания, где Москва постоянно выдвигает необоснованные обвинения против финансируемых США биологических исследований.

Напомним, во всем мире разрабатывается около 70 вакцин против коронавируса, однако только некоторым удалось приблизить свои исследования на этап, когда можно проводить испытания на людях.