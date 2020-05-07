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Росія може підірвати довіру людей до вакцини від Covid-19 – Держдеп США

Росія може спробувати провести кампанію з дезінформації, щоб підірвати довіру людей до вакцини від Covid-19, яку зараз розробляють науковці.

Про це повідомила спеціальний посланець Держдепартаменту з питань боротьби з дезінформацією Леа Ґебріел.

– Ґрунтуючись на минулому досвіді, ми очікуємо, що російська система дезінформації буде діяти для підриву довіри до вакцини від Covid-19, коли вона буде розроблена.

Ми бачили подібне раніше, і схоже, що вони знову на це підуть, поширюючи неправдиву інформацію, вигадану ними самими, та просуваючи теорії змов. Ми це бачимо знову і знову, – заявила Леа Ґебріел.

Вона обґрунтувала це тим, що наразі є безліч прикладів того, як Росія займалася розповсюдженням дезінформації з питань охорони здоров’я.

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Спецпосланець Держдепартаменту США нагадала, що вже довгий час Росією проводиться кампанія, де Москва постійно висуває необґрунтовані звинувачення проти фінансованих США біологічних досліджень.

Нагадаємо, у всьому світі розробляється близько 70 вакцин проти коронавірусу, однак лише декому вдалося наблизити свої дослідження на етап, коли можна проводити випробування на людях.

Джерело: Голос Америки

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