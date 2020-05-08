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Факты / Мир

Курильщики имеют больше шансов заболеть тяжелой формой коронавируса — ВОЗ

Курильщики имеют больше шансов заболеть тяжелой формой коронавируса. Также те люди, которые курят, больше подвержены смерти от Covid-19.

Об этом сообщил глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Также она отметила, что ежегодно от курения умирает более миллиона людей.

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К слову, всего в мире зафиксировали 3 910 738 случаев коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США. В стране зафиксировали 1 273 887 случаев.

На втором месте оказалась Испания, где зафиксировали 221 447 случаев. На третьем оказалась Италия. Там заболели 217 185 человек.

Ранее министерство здравоохранения опровергло фейк о том, что курильщики якобы более защищены от коронавируса.

Эксперты отмечают, что способ курения и состав сигарет увеличивает риск заболевания Covid-19.

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