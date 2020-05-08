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Курці мають більше шансів захворіти на важку форму коронавірусу – ВООЗ

Курці мають більше шансів захворіти на важку форму коронавірусу. Також ті люди, які курять, більше схильні до смерті від Covid-19.

Про це повідомив глава підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.

Також вона зазначила, що щороку від куріння помирає понад мільйон людей.

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До речі, всього в світі зафіксували 3 910 738 випадків коронавірусу. На першому місці за кількістю інфікованих США. У країні зафіксували 1 273 887 випадків.

На другому місці опинилася Іспанія, де зафіксували 221 447 випадків. На третьому виявилася Італія. Там захворіли 217 185 осіб.

Раніше міністерство охорони здоров’я спростувало фейк про те, що курці нібито більш захищені від коронавірусу.

Експерти наголошують, що спосіб куріння та склад сигарет збільшує ризик захворювання на Covid-19.

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