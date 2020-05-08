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Факты / Мир

В США за месяц уволили 20,5 млн человек — самый высокий показатель за 70 лет

В США в апреле уровень безработицы вырос до 14,7%, за месяц.

Работы лишились 20,5 млн человек. Это самый высокий показатель с 1940 года.

Более высокий показатель зафиксировали в 1933-м году – 25,6%.

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Из-за эпидемии коронавируса пострадала экономика не только США, но и других стран.

Так, в результате коронавирусного кризиса украинская экономика упадет не более чем на 5% в этом году, но может расти на 4% ежегодно после 2020 года.

Источник: CNBC

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