У США за місяць звільнили 20,5 млн осіб – найвищий показник за 70 років

У США в квітні рівень безробіття виріс до 14,7%, за місяць.
Роботу втратили 20,5 млн осіб. Це найвищий показник з 1940 року.
Більш високий показник зафіксували в 1933-му році – 25,6%.
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Через епідемію коронавірусу постраждала економіка не тільки США, але і інших країн.
Так, в результаті коронавірусної кризи українська економіка впаде не більше ніж на 5% цьогоріч, але може рости на 4% щорічно після 2020 року.
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