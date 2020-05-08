В 2020 ВВП Украины упадет на 5% — Смолий

В результате коронавирусного кризиса украинская экономика упадет не более чем на 5% в этом году, но может расти на 4% ежегодно после 2020 года.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

По его словам, экономика начнет активное восстановление сразу после окончания карантина.

— Тогда постепенно начнет уменьшаться безработица. В следующие годы мы увидим рост экономики на уровне 4%, — сказал Смолий.

Украинская экономика более готова к нынешнему кризису, чем в 2008 и 2014 годах, добавил глава НБУ.

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Смолий также не исключил, что прогноз относительно падения отечественной экономики на 5% до конца 2020 года может быть пересмотрен в июне.

К слову, Нацбанк прогнозирует, что ВВП Украины по итогам II квартала (апрель-июнь 2020 года) сократится на 11%.