Греция возобновляет церковные службы с 17 мая

Греческие церкви снова откроются для верующих 17 мая, но при условии соблюдения дистанции.

Регулярные богослужения и воскресные мессы возобновятся в соответствии с совместным решением министерств здравоохранения и религиозных органов.

Церкви также смогут проводить крещения и свадьбы — разрешение на них будет действовать до 5 июня, потом власть будет пересматривать решение.

Читайте: Италия возобновляет церковные службы с 18 мая

В церквях на десять квадратных метров допускается только один человек. Между священнослужителями и членами общины должно быть расстояние не менее 1,5 метра.

Максимум 50 человек могут находиться в местах отправления культа, которые имеют площадь более 500 м².

В церквях также рекомендуют использовать маски и обязывают использовать антисептические гели или салфетки для рук.

К слову, Греция планирует открыть отели для туристов в июле.

Источник: Politico