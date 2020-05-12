Греція відновлює церковні служби з 17 травня

Грецькі церкви знову відкриються для вірян 17 травня, але за умови дотримання дистанції.

Регулярні богослужіння і недільні меси відновляться відповідно до спільного рішення міністерств охорони здоров’я і релігійних органів.

Церкви також зможуть проводити хрещення і весілля – дозвіл на них діятиме до 5 червня, потім влада переглядатиме рішення.

Читайте: Італія відновлює церковні служби з 18 травня

У церквах на десять квадратних метрів допускається лише одна людина. Між священнослужителями та членами громади має бути відстань не менше 1,5 метра.

Максимум 50 осіб можуть перебувати у місцях відправлення культу, які мають площу понад 500 м².

У церквах також рекомендують використовувати маски і зобов’язують використовувати антисептичні гелі або серветки для рук.

До слова, Греція планує відкрити готелі для туристів у липні.

Джерело: Politico