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Факти / Світ

Найстаріша жінка Іспанії перемогла коронавірус

113-річна Марія Браньяс, яка вважається найстарішою жінкою в Іспанії, одужала від коронавірусу.

Їй діагностували Covid-19 в березні, після того, як країна закрилася.

Але після кількох тижнів в самоті Браньяс прийшла до тями, перенесши тільки легкі симптоми.

Це означає, що вона пережила пандемію грипу 1918-1919 роках, Громадянську війну в Іспанії 1936-39 роках і коронавірус.

– Тепер, коли їй добре, вона чудова, вона хоче говорити, пояснювати, міркувати, це знову вона, – написала її дочка.

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Народившись в Мексиці в 1907 році, Марія Браньяс переїхала на північ в Сан-Франциско два роки по тому і приїхала в каталонську провінцію Жирона під час Першої світової війни разом зі своїм іспанським батьком-журналістом.

До слова, наразі в Іспанії понад 228 тис. заражених, з яких більше половини вже вилікувалися.

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