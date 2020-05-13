Найстаріша жінка Іспанії перемогла коронавірус

113-річна Марія Браньяс, яка вважається найстарішою жінкою в Іспанії, одужала від коронавірусу.

Їй діагностували Covid-19 в березні, після того, як країна закрилася.

Але після кількох тижнів в самоті Браньяс прийшла до тями, перенесши тільки легкі симптоми.

Це означає, що вона пережила пандемію грипу 1918-1919 роках, Громадянську війну в Іспанії 1936-39 роках і коронавірус.

– Тепер, коли їй добре, вона чудова, вона хоче говорити, пояснювати, міркувати, це знову вона, – написала її дочка.

La anciana más longeva de España, con 113 años, supera la COVID-19. La catalana María Branyas también es a partir de ahora la persona de más edad en superar el coronavirus después de hacerlo en la residencia en la que vive en Olot, Girona.https://t.co/6bDcty9sYJ #coronavirus pic.twitter.com/pubB2FTmu3 — La Vanguardia (@LaVanguardia) May 12, 2020

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Народившись в Мексиці в 1907 році, Марія Браньяс переїхала на північ в Сан-Франциско два роки по тому і приїхала в каталонську провінцію Жирона під час Першої світової війни разом зі своїм іспанським батьком-журналістом.

До слова, наразі в Іспанії понад 228 тис. заражених, з яких більше половини вже вилікувалися.