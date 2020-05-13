Twitter разрешил сотрудникам работать из дома после пандемии Covid-19

Компания Twitter разрешила своим сотрудникам работать из дома постоянно, даже после того, как закончится пандемия коронавируса.

Сотрудники получили соответствующие письма от генерального директора компании Джека Дорси.

По словам Дорси, Twitter станет одной из первых крупных компаний, которые перейдут на эту модель работы.

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— Мы продолжим ставить безопасность наших людей и сообществ на первое место, — сказал он.

Компания не будет возобновлять рабочие поездки по сентябрь, а также отказалась от любых мероприятий до конца 2020 года.

Несмотря на это в компании будут оставаться и категории сотрудников, которым придется выходить на работу, например, персоналу, обслуживающему сервера.

Ранее Дорси пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусом Covid-19. По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на образование.

Источник: BuzzFeed