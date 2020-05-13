Twitter дозволив співробітникам працювати з дому після пандемії Covid-19

Компанія Twitter дозволила своїм співробітникам працювати з дому постійно, навіть після того, як закінчиться пандемія коронавірусу.
Співробітники отримали відповідні листи від генерального директора компанії Джека Дорсі.
За словами Дорсі, Twitter стане однією з перших великих компаній, які перейдуть на цю модель роботи.
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– Ми продовжимо ставити безпеку наших людей і спільнот на перше місце, — сказав він.
Компанія не відновлюватиме робочі поїздки по вересень, а також відмовилася від будь-яких заходів до кінця 2020 року.
Незважаючи на це, в компанії будуть залишатися і категорії співробітників, яким доведеться виходити на роботу, наприклад, персоналу, який обслуговує сервера.
Раніше Дорсі пожертвував $1 млрд на боротьбу з коронавірусом Covid-19. За його словами, коли з пандемією вдасться впоратися, фонд переключить увагу на освіту.
Джерело: BuzzFeed