Италия объявила амнистию для нелегальных трудовых мигрантов

Правительство Италии решило временно легализовать мигрантов, работающих в сельскохозяйственном секторе или домашнем хозяйстве во время карантина.

Под амнистию попадают трудовые мигранты, въехавшие в страну до 8 марта 2020 года. Такие работники получат право жить и работать легально.

Заявителю нужно доказать, что он имеет опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать свою заявку между 1 июня и 15 июля 2020 года.

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Запрос на получение документа может поступить от:

работника, который может запросить временное разрешение со сроком проживания в шесть месяцев, заплатив €160;

работодателя, который подает запрос на легализацию работника с указанием срока трудового договора. За каждого работника он должен заплатить €400 единовременной компенсации и налоги.

Легализация коснется около 260 тыс. нелегальных мигрантов.

Напомним, власти Италии обнародовала программу финансовой помощи для преодоления коронавирусной кризиса и спасения экономики. На нее потратят €55 млрд.

Источник: Corriere Della Sera