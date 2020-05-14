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Факти / Світ

Італія оголосила амністію для нелегальних трудових мігрантів

Уряд Італії вирішив тимчасово легалізувати мігрантів, які  працюють у сільськогосподарському секторі чи у домашньому господарстві під час карантину.

Під амністію потрапляють трудові мігранти, які в’їхали у країну до 8 березня 2020 року. Такі працівники отримають право жити та працювати легально.

Заявнику потрібно довести, що він має досвід роботи у секторі домашніх послуг чи сільському господарстві.  Кандидати повинні подати свою заявку між 1 червня та 15 липня 2020 року.

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Запит на отримання документа може надійти від:

  • працівника, який може запросити тимчасовий дозвіл із терміном проживання на шість місяців, заплативши €160;
  • роботодавця, який подає запит на легалізацію працівника із зазначенням терміну трудового договору. За кожного працівника він повинен заплатити €400 одноразової компенсації та податки.

Легалізація торкнеться близько 260 тис. нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, влада Італії оприлюднила програму фінансової допомоги для подолання коронавірусної кризи й порятунку економіки. На неї витратять €55 млрд.

ДжерелоCorriere Della Sera

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