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Факты / Мир / Россия

Под слоем снега: на Чукотке нашли мертвыми двух несовершеннолетних братьев

Двух несовершеннолетних братьев нашли мертвыми недалеко от дома в поселке Беринговский Чукотского автономного округа.

Речь идет о мальчиках 2012 и 2014 годов рождения, которые 12 мая ушли на прогулку. Когда в назначенное время сыновья не вернулись домой, родители обратились в полицию.

По данным следователей, тела погибших обнаружили под слоем снега вечером 13 мая недалеко от дома. В поисковой операции участвовали сотрудники УМВД и Росгвардии.

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В общей сложности детей разыскивали 59 человек.

Для установления причин смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Выясняются обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в  одной из квартир поселка Слобожанское в Днепропетровской области медики обнаружили труп 2-летнего ребенка.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

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