В Одесской области на берегу лимана нашли мертвую 14-летнюю девочку

В Овидиопольском районе Одесской области на берегу лимана нашли мертвой 14-летнюю местную жительницу Алину Недову.
Жительница села Роксоланы 6 мая вышла из дома и пропала.
В полицию поступило соответствующее заявление, и было начато поиски девочки.
— Ребенка полицейские обнаружили на берегу Днестровского лимана. К сожалению, без признаков жизни, — заявили полиции.
На берегу возвышается крутой склон. В то же время, в полиции пока не сообщают о возможном падении ребенка с высоты.
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По предварительным данным, внешних признаков насилия не обнаружено.
— Причины и обстоятельства гибели девочки установят в ходе следствия, в частности после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту возбуждено производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Харьковской области троих детей засыпало песком, двух из них удалось спасти, третий ребенок погиб.