В Овидиопольском районе Одесской области на берегу лимана нашли мертвой 14-летнюю местную жительницу Алину Недову.

Жительница села Роксоланы 6 мая вышла из дома и пропала.

В полицию поступило соответствующее заявление, и было начато поиски девочки.

— Ребенка полицейские обнаружили на берегу Днестровского лимана. К сожалению, без признаков жизни, — заявили полиции.

На берегу возвышается крутой склон. В то же время, в полиции пока не сообщают о возможном падении ребенка с высоты.







В Одесской области на берегу лимана нашли мертвую 14-летнюю девочку / 2 фотографии

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По предварительным данным, внешних признаков насилия не обнаружено.

— Причины и обстоятельства гибели девочки установят в ходе следствия, в частности после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту возбуждено производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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