Как Россия фиксирует смерти от Covid-19 и почему не учли 60% случаев

В России признали, что фиксируют только те случаи смерти, которые осуществлялись путем посмертного вскрытия после осложнений от коронавируса.

В Минздраве России сообщают, что было проведено вскрытие всех умерших от коронавируса. Выяснилось, что в апреле от Covid-19 умерло 639 человек.

— В других случаях невозможно назвать Covid-19 причиной смерти, — говорится в заявлении департамента здравоохранения.

Также отмечается, что более 60% случаев смерти были вызваны другими заболеваниями: сердечная недостаточность, злокачественные заболевания четвертой стадии, лейкемия.

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В министерстве утверждают, что для установления причины смерти всем пациентам с подозрением на коронавирус проводится обязательное вскрытие.

Сейчас Россия занимает второе место по количеству инфицированных Covid-19. В стране зафиксировали 252 245 случаев коронавируса. В общем от болезни умерли 2 305 человек, вылечились — 53 530.

К слову, смертность в России от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, во время пандемии коронавируса резко возросла.