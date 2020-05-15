Як Росія фіксує смерті від Covid-19 і чому не врахували 60% випадків

У Росії визнали, що фіксують лише ті випадки смерті, які здійснювалися шляхом посмертного розтину після ускладнень від коронавірусу.

У Міністерстві охорони здоров’я Росії повідомляють, що було проведено розтин усіх померлих від коронавірусу. З’ясувалося, що в квітні від Covid-19 померло 639 осіб.

– В інших випадках неможливо назвати Covid-19 причиною смерті, – йдеться в заяві департаменту охорони здоров’я.

Також наголошується, що більше 60% випадків смерті були викликані іншими захворюваннями: серцева недостатність, злоякісні захворювання четвертої стадії, лейкемія.

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У міністерстві стверджують, що для встановлення причини смерті всім пацієнтам з підозрою на коронавірус проводиться обов’язково розтин.

Наразі Росія займає другу позицію за кількістю інфікованих Covid-19. В країні зафіксували 262 843 випадків коронавірусу. Загалом від хвороби померли 2 305 осіб, вилікувалися – 53 530.

До речі, смертність у Росії від захворювань, пов’язаних зі зловживанням алкоголем, під час пандемії коронавірусу різко зросла