Коронавирус в РФ: россияне стали чаще умирать от алкоголя

Смертность в России от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, во время пандемии коронавируса резко возросла, о чем заявил в Госдуме министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

– К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать, – отметил чиновник.

По его мнению, чтобы изменить ситуацию, необходимо сократить потребление алкоголя, в частности через введение запрета на продажу спиртных напитков до 21 года.

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– Путь к сокращению смертности, заболеваемости — именно путь сокращения потребления алкоголя, — добавил министр.

Мурашко напомнил, что в России смертность среди мужчин после 18 лет резко возростает, “когда более свободная жизнь наступает”.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о смягчении карантина в стране с 12 мая, хотя 11 мая РФ вышла на третье место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом Covid-19.