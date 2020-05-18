Лекарство от коронавируса: нашли ли и будут ли эффективными

Американские ученые сообщили, что нашли антитело, которое блокирует коронавирус и выводит его из организма.

Биофармацевтическая компания Sorrento Therapeutics заверила, что это лекарство от Covid-19. Оно будут готово раньше вакцины и позволит отказаться от социальной дистанции.

Кандидат медицинских наук Александр Козлов считает, что не все антитела могут нейтрализовать коронавирус. Ведь каждый микроб, в том числе и Covid-19, имеет многочисленные (десятки, сотни или даже тысячи) молекулярные структуры на поверхности, которые могут быть распознаны иммунной системой организма.

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Такие структуры называются антигенами. К чужеродным антигенам иммунная система способна образовывать нейтрализующие молекулы — антитела или иммуноглобулины.

— Не все антитела могут нейтрализовать возбудителя инфекционного заболевания. Обычно только несколько антител, которые могут специфически связываться с конкретным антигеном, способны защитить организм человека от возбудителя, — говорит Александр Козлов.

Также он отмечает, что исследователи могут достаточно быстро найти антитела к одному из антигенов коронавируса, но большинство из них не защищают организм от него.

— Безусловно, получение антител к антигенам Covid-19 занимает значительно меньше времени, чем поиск вакцины, но остается открытой их протективность, а именно защита. Если будут найдены антигены, антитела к которым имеют протективные свойства, то и разработка вакцины станет быстро решаемой проблемой, — добавляет кандидат медицинских наук.

Кроме того, он подчеркнул, что антитела — довольно большие молекулы и не могут проникать в клетки, где проходит репродукция вируса и накопления вирусных частиц.

Антитела могут связывать только вирус, который еще не попал в клетку, или вышедший из клетки после ее гибели.

Протективные свойства конкретного антитела изучаются только в эксперименте, то есть больным коронавирусом нужно вводить полученные антитела и оценивать их протективность.

К тому же результаты, полученные вне организма человека, могут отличаться во время реального применения препарата.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Израильском институте биологических исследований в Нес-Ционе провели клинические испытания вакцины от коронавируса на грызунах.